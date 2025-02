Calcio Serie C – Il Novara getta il cuore oltre l’ostacolo e vince

Crema (Pergolettese – Novara 1-2) – Il Novara torna a vincere in trasferta dopo oltre due mesi di digiuno, e lo fa in una delle sfide più difficili della stagione, battendo 2-1 la Pergolettese al Voltini di Crema. Una partita sofferta, giocata con cuore e determinazione, che consente agli azzurri di conquistare tre punti pesantissimi contro una delle squadre più in forma del momento. La partita si mette subito in discesa per il Novara grazie a un rigore trasformato con freddezza da Calcagni al 16′ del primo tempo. Gli azzurri sembrano poter gestire il vantaggio, ma al 43′ arriva il pareggio della Pergolettese con un gran gol di Careccia, che fa esultare i tifosi lombardi e riapre i giochi.Nel secondo tempo, la partita prende una piega decisiva al 52′, quando l’espulsione di Tonoli per fallo da ultimo uomo lascia i padroni di casa in inferiorità numerica. Il Novara approfitta subito della situazione, ma il pareggio sembra ormai una certezza quando, al 44′, Ganz, con un gran rasoterra dal limite dell’area, trafigge il portiere lombardo e regala i tre punti agli azzurri, che resisteranno con grinta agli ultimi assalti della Pergolettese. Una vittoria che rappresenta non solo un’iniezione di fiducia per la squadra, ma anche la dimostrazione che il Novara, nonostante le difficoltà, sa come affrontare le partite più dure e portare a casa il risultato. Con questa vittoria, la squadra di Gattuso riscatta il periodo di astinenza lontano da casa e si rilancia nella corsa per i piani alti della classifica.

Pergolettese – Novara 1-2

Pergolettese – 1 Cordaro, 2 Tonoli, 4 Arini (C) (90’+2′ 90 Anelli), 14 Lambrughi (VC), 15 Stante (79′ 70 Abubakar), 16 Albertini (90’+2′ 28 Patanè), 19 Basili, 21 Careccia, 33 Capoferri, 47 Di Biase (56′ 5 Bignami), 80 Jaouhari. In panchina: 12 Dordoni, 29 Abati, 11 Cerasani, 17 Scarsella, 20 Pietrelli, 24 Schiavini, 26 Lecchi, 30 Fiorani, 34 Olivieri. Allenatore: Giacomo Curioni.

Novara – 1 Minelli, 5 Bertoncini (C) (70′ 29 Maressa), 7 Gerardini (70′ 90 Ganz), 8 Di Munno (70′ 18 Akpa-Chukwu), 10 Donadio, 15 Khailoti, 19 Calcagni (VC), 23 Morosini (79′ 11 Palsson), 26 Lorenzini, 72 Agyemang, 99 Basso (85′ 6 Anzolin). In panchina: 12 Negri, 31 Desjardins, 16 Gagliardi, 96 Valenti. Allenatore: Giacomo Gattuso.

Gol: 16′ Calcagni (N, rig.), 43′ Careccia (P), 88′ Ganz (N).

Arbitro: Stefano Striamo di Salerno.

Ammoniti: 25′ Di Munno (N), 27′ Tonoli (P), 54′ Bertoncini (N), 88′ Ganz (N).

Espulsi: 52’Tonoli (doppia amm.).

Corner: Pergolettese 2 – Novara 3

Recuperi: 3+4.