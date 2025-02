Calcio Serie C – Pro Vercelli distratta, Triestina vincente

Vercelli (Pro Vercelli – Triestina 0-1) – Con una rete di Jonsson al 34′ della ripresa la Triestina sbanca il campo della Pro Vercelli e si avvicina alla zona salvezza diretta. Una partita che sembrava destinata a finire a reti bianche con poche occasioni da gol da entrambe le parti ma che ancora una volta la squadra di Tesser ha volto a suo favore difendendo fino alla fine il prezioso vantaggio dalla reazione tardiva dei piemontesi. Da rilevare nelle file alabardate l’infortunio occorso a Strizzolo nel finale del primo tempo. La zampata di Jonsson a dieci minuti dal termine regala tre punti alla Triestina che resta agganciata al treno salvezza, agguantando il Lecco a quota 29 punti e fermando una Pro Vercelli che avrebbe meritato qualcosina di più. Il match è bloccato per circa 80 minuti. Alcune emozioni le regala Comi per i padroni di casa, ma Roos è sempre attento. La Triestina reclama un rigore con Tonetto ed è lo stesso mancino a rendersi protagonista nell’azione del goal alabardato: sgroppata di 40 metri, cross deviato con la mano, la Pro Vercelli si addormenta e D’Urso pesca Jonsson che da due passi realizza. Tre punti fondamentali.

Pro Vercelli – Triestina 0-1

Gol: 34′ st Jonsson

Pro Vercelli: Franchi, Clemente (15′ st Antolini), Anton (18′ st Rutigliano), Marchetti, Pino, Vigiani, Emmanuello, Iotti, De Marino, Comi, Coppola (34′ st Siafà). In panchina: Rizzo, Cirillo, La Rosa, Condello, Romairone, Iaria, Carosso, Niang). All.: Banchini.

Triestina: Roos, Bianay Blacot, Bianconi, Silvestri, Tonetto, Ionita, Fiordilino (48′ st Frare), Voca (1′ st Jonsson), D’Urso (36′ st Braima), Olivieri (48′ st Udoh), Strizzolo (1′ st Vertainen). (Mastrantonio. In panchina: Mutavcic, Bijleveld, Frare, Cancellieri, Udoh, Braima, Kosijer, Cortinovis). All.: Tesser.

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova.

Ammoniti: Clemente, Coppola, De Marino, Bianconi.

Corner: 4-7.

Recuperi: 2+4.