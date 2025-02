Calcio Promozione – Il Casale attacca di più ma perde: partita da dimenticare

Casale Monferrato (Asd Città Di Casale – Lb Trino 0-1) – Un brutto passo falso per l’Asd Città di Casale che perde in casa, 0-1, lo scontro al vertice con l’Lb Trino, complica la classifica scivolando al quarto posto e, soprattutto, inizia male il percorso che dovrà portare la settimana prossima i Nerostellati al Moccagatta, per l’attesissimo derby con la Fc Alessandria, attuale capolista. Una gara che si è rivelata complicata fin dai primi minuti, quando il Trino passa in vantaggio grazie a una splendida azione personale dell’ex Miceli (probabilmente il migliore in campo) conclusa poi in rete dal bomber Vergnasco, capocannoniere del campionato con 16 gol senza tirare rigori.

Il Città di Casale avrebbe meritato il pareggio per come ha giocato almeno per mezz’ora nella ripresa, ma Amin ha sbagliato, malamente, il rigore del possibile 1-1, calciandolo altissimo: un errore pesantissimo che di fatto ha poi condizionato la parte finale del match, in cui il Trino ha agevolmente controllato il risultato.

Asd Città Di Casale – Lb Trino 0-1

Asd Città di Casale: Cerruti; Luzzi, Miglietta, Ventre, Perdicaro (36’st Zoboli); Giarola (40’pt Margaglio), Beatrice (26’st Passannante), Birolo (16’st Zenga); Rodriguez, Canuto (27’st Abrazhda), Amin. In panchina: Favarin, Michelerio, Mancinelli, Maioglio A. All.: Bellingeri.

Lb Trino (4-3-3): Follini; Ali, Baggio (40’pt Grosso), Ndiaye, Davin; Meo Defilippi, Miceli, Ciraulo; Petrocelli; Mercandino, Vergnasco (43’st Perazzone). In panchina: Milan, Giolo, Brugnera, Pasini, Balocco, Visetti, Gaita. All.: Mellano.

Gol: 14’pt Vergnasco (T).

Arbitro: Cavaliere di Torino.

Angoli: 5-2.

Rec.: 5+5.