Calcio Promozione – L’Alessandria allunga e vince

Castellazzo (Castellazzo – Alessandria 1-2) – Il derby tra fc Alessandria e Castellazzo conferma le attese: partita combattuta, soprattutto nel secondo tempo, coi padroni di casa che spingono per trovare il pareggio e lo trovano al 12′ don Schiavone, ma a metà secondo tempo arriva il gol partita con la personale doppietta di Erbini. Oltre 400 tifosi Alessandrini al seguito della squadra per una partita a tratti emozionante che nel secondo tempo regala la vittoria agli ospiti di Merlo. Allungo importante dei Grigi in classifica, conducono a 39 punti più due sul Trino, l’Arquatese sale a 36 mentre il Casale rimane. a 35 scivolando al quarto posto. Domenica prossima secondo dei tre derby del trittico, con la sfida sentitissima in casa contro il Casale.

Castellazzo – Alessandria 1-2

Castellazzo: Ivaldi; Milanesio, Randazzo (st 31′ Majdoul), Benabid (st 9′ Battista), Chiarlo (40’st Myrta), Fr. Cimino, Schiavone, Fed.Cimiino, Sheqi (22’st Caposele), Viscomi, Di Santo. In panchina: Rescia, Morettini, Chifu, Clementini, Capocchiano. All.: Molina.

Fc Alessandria: Canegallo; Merlo, Maggi, Cesaretti, Mazzocca; Muratore, Vinces, Pellegrini, Ventre; Erbini (37’st Cirio), Cardellino (41’t Tozzi). In panchina: Menino, Straneo, Costanzo, Dilorenz, Robbia, Tozzzi, Magné, Massaro. All.: Ammirata (per Merlo squal.).

Gol: pt 30′ Erbini (rig); st 12′ Schiavone, 26′ Erbini.

Arbitro: Coscarelli di Torino.

Ammoniti: Muratore, Francesco Cimino, Schiavone, Milanesio per gioco falloso.

Corner: 3-5.