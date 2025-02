Calcio Promozione – Novese padrona del campo, Gaviese insidiosa, alla fine il risultato è a occhiali

Novi Ligure (Calcio Novese – Gaviese 0-0) – Finisce in parità a reti inviolate il match tra Novese e Gaviese. Ospiti più pericolosi nel secondo tempo sfiorando per due volte il gol: prima di testa Barisone sugli sviluppi di un corner di poco sulla traversa, poi Andriolo fuori di poco. La Novese nel primo tempo gestisce la partita senza correre troppi rischi mentre la Gaviese contiene e cerca di ripartire. Nel primo tempo le squadre non badano troppo all’estetica con interventi al limite del regolamento, tre ammoniti per parte, e un gioco spezzettato soprattutto a centrocampo. Finale che non cambia troppo la classifica ma che dà buone speranze a entrambe le formazioni.

Calcio Novese – Gaviese 0-0

Calcio Novese: 1 Bailo; 2 Bonanno (40’st Hysai), 3 Perfumo, 4 Soumah, 5 Motto, 6 Gozzoli, 7 Viscomi (20’st Roncoli), 8 Dan, 9 Usai, 10 Repetto, 11 Oliveri. All. Cottone.

Gaviese: 1 Lorenzon; 2 Barisone, 3 Mocci, 4 Rolleri, 5 Pagano, 6 Bardone, 7 Fiore, 8 Barisone, 9 Giordano, 10 Marongiu, 11 Andriolo. All. Pagano.

Arbitro: Pagani di Alessandria.