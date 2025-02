Calcio Serie A – Con un “Monza stregato” il Lecce non passa

Monza (Monza – Lecce 0-0) – Alessandro Nesta torna sulla panchina del Monza e, quantomeno, evita la sconfitta: è 0-0 contro un Lecce che le ha provate tutte per vincerla. La prima chance è anche la migliore del primo tempo, col grande tiro di Helgason dai trenta metri: traversa per il centrocampista giallorosso. Attacca e spinge il Lecce, che va vicino al gol anche con Pierotti (out) e Krstovic: Turati devia ed evita il vantaggio salentino. Il Monza esce dai blocchi solo nel finale di tempo, con le chances per Ganvoula e Pedro Pereira: permane però lo 0-0 al riposo. Nella ripresa l’ingresso di Caprari, che sfiora due volte il gol, cambia per qualche minuto il Monza. Il fantasista, però, si spegne dopo un colpo all’anca e nel finale è il Lecce a dominare. Turati evita le reti di Pierotti ed Helgason, Ramadani e Tete Morente calciano alto. Ha le polveri bagnate anche Krstovic e i salentini non sfondano: 0-0 all’U-Power Stadium, Lecce a quota 25 punti con Como e Cagliari. Non sorride il Monza, che sale a quota 14: un punto che non fa morale e non aiuta la classifica, decisamente pericolante, dell’ultima della Serie A.

Monza – Lecce 0-0

Monza (3-4-2-1) – Turati; D’Ambrosio 34′ st Brorsson), Izzo, Carboni; Pedro Pereira, Urbanski (44′ st Martins), Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria (19′ st Zeroli), Dany Mota (19′ st Caprari), Ganvoula (34′ st Keita). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Castrovilli, Forson, Palacios, Petagna, Colombo, Vignato. All. Nesta.

Lecce (4-2-3-1) – Falcone; Guilbert (32′ st Danilo Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret (24′ st Ramadani); Pierotti (43′ st N’Dri), Helgason 43′ st Rebic), Tete Morente; Krstovic. In panchina: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Berisha, Rafia, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. All. Giampaolo.

Arbitro: Collu. di Cagliari.

Ammoniti: Pierotti (L), Izzo (M), Pedro Pereira (M), Ramadani (L).