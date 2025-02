Calcio Serie A – Il Como torna a vincere battendo la Fiorentina

Firenze (Fiorentina-Como 0-2) – Il Como batte 0-2 la Fiorentina nel lunch match della 25a giornata di campionato, torna al successo dopo tre ko consecutivi e si allontana dalle zone calde della classifica. La squadra di Fabregas riesce finalmente a concretizzare con i tre punti la mole di gioco creata mettendo a referto un gol per tempo con i suoi due gioielli più splendenti: al 41′ la sblocca Diao, al 66′ chiude i conti Paz. Per Palladino è il secondo ko consecutivo, che permette al Milan di avvicinare la sua squadra al sesto posto in classifica.

Fiorentina-Como 0-2

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens (25′ st Parisi ); Cataldi (10′ st Gudmundsson) (29′ st Ndour ), Mandragora (25′ st Richardson ); Folorunsho, Fagioli, Beltran; Zaniolo (10′ st Colpani). Allenatore: Palladino.

Como (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena (25′ st Kempf ), Valle; Caqueret (33′ st Engelhardt ), Da Cunha, Perrone (25′ st Douvikas ); Paz (33′ st Ikoné ), Strefezza; Diao (45’+1 st Jack). Allenatore: Fabregas.

Gol: 41′ Diao (C), 21′ st Paz (C).

Arbitro: Piccinini.

Ammoniti: Gosens (F), Goldaniga (C), Folorunsho (F), Perrone (C), Gudmundsson (F).