Calcio Serie A – Un gol “hispano-portoghese” fa vincere il Milan

Milano (Milan – H. Verona 1-0) – Nella 25a giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Verona e accorcia sul quarto posto occupato dalla Lazio, ora distante solo 5 punti (ma i Rossoneri devono recuperare la gara con il Bologna). Nel primo tempo le emozioni si contano sulle dita di una mano, con Reijnders che impegna Montipò (25′) e nel recupero con Musah, che spara alto da centro area. Conceiçao leva Walker e Sottil e inserisce Jimenez e Leao. E proprio questi due hanno confezionato il gol che decide la gara: cucchiaio dello spagnolo per il portoghese che al volo mette a centro area dove Gimenez di testa a porta vuota non sbaglia (75′). Per il messicano due gol in due presenze in campionato e meritata standing ovation al momento del cambio con Abraham.

Milan – H. Verona 1-0

Milan (4-4-2): Maignan; Walker (1′ st Jimenez ), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Fofana (23′ st Pulisic ), Reijnders, Sottil (1′ st Leao); Joao Felix (43′ st Terracciano ), Gimenez (37′ st Abraham ). In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Pavlovic, Bondo, Camarda, Chukwueze. All.: Conceiçao 6.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse (40′ st Bernede), Bradaric (39′ st Oyegoke ); Suslov (39′ st Cissè), Kastanos (17′ st Lazovic ); Sarr (23′ st Mosquera ). In panchina: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Okou, Ajayi, Lambourde, Livramento. All.: Zanetti 5,5.

Gol: 30′ st Gimenez (M).

Arbitro: Fourneau.

Ammoniti: Coppola (V), Musah (M), Niasse (V), Bradaric (V), Duda (V), Jimenez (M), Gimenez (M).