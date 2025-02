Calcio Serie C – Dopo un buon primo tempo il Lecco si spegne e perde di misura

Meda (Renate – Lecco 1-0) – Il Lecco gioca solo un buon primo tempo, ma nella ripresa fa troppo poco per provare a vincerla. A Meda, però, non arriva il pareggio per continuare a muovere la classifica, bensì una brutta sconfitta. Mister Valente parla di “episodio”, ma se prendi un gol come quello subito nel finale dal Renate, gran colpa è della solita fase difensiva che concede agli avversari. Brutto passo falso in un ipotetico processo di crescita con il nuovo tecnico. Al 62′ bellissima conclusione di Frigerio dai venticinque metri, Nobile si distende e para in tuffo. Il Lecco paga una disattenzione difensiva a cinque minuti dalla fine, portando il Renate nella propria area di rigore: Bocalon gioca bene il pallone dal fondo e serve Calì che a rimorchio brucia tutti per insaccare l’1-0. Doccia gelata per i Blucelesti.

Renate – Lecco 1-0

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Vassallo (dal 22′ s.t. Calì), Esposito, Bonetti (dal 27′ s.t. Delcarro), Ghezzi; Kolaj (dal 37′ s.t. Di Nolfo), Plescia (dal 22′ s.t. Bocalon). In panchina: Ombra, Eleuteri, Gardoni, Anghileri, Marchetti, Siega, Satriano, Mazzaroppi, Pellizzari. All. Foschi.

Lecco (3-4-3): Furlan; Stanga, Battistini, Ferrini; Grassini (dal 21′ s.t. Di Dio), Frigerio, Marino (dal 29′ s.t. Di Gesù), Kritta; Sene, Sipos, Galeandro (dal 21′ s.t. Attys). In panchina: Fall, Dalmasso, Marrone, Anderson, Kristoffersen, Zanellato, Cavalini, Mendoza, Polito. All. Valent.

Gol: Calì (R) al 41′ s.t.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Ammoniti: Ferrini, Stanga.

Corner: 9-5.

Foto: Lecco Today