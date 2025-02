Calcio Serie C – Il Milan Futuro perde di… rigore

Milano (Pianese – Milan Futuro 1-0) – Ultima chance per Mister Bonera, che contro la Pianese, deve portare subito punti salvezza in casa Milan Futuro. Negli ultimi giorni, la società non è riuscita a trovare un allenatore adatto a subentrare in corsa sulla panchina Rossonera e momentaneamente, ha inserito Tassotti nello staff tecnico. Nei primi minuti le due compagini si equivalgono, infatti, la prima occasione capita al 24’, quando Magrassi vola in contropiede ma calcia alto. Dieci minuti dopo i padroni di casa trovano l’episodio che sblocca il match: Nicoli viene atterrato da Camporese. Lo stesso giocatore si presenta sul dischetto e spiazza Raveyre. Ennesima ingenuità del Milan Futuro quest’anno, al 40’ Camporese prende il secondo giallo nel giro di pochi minuti e lascia la squadra in 10.Nella seconda frazione non succede un granché, al 71’ Quirini calcia da fermo in acrobazia ma il portiere dice no. Finisce così il match e ora il club deve prendere una decisione, perché un cambio di rotta sembra ormai essere necessario per evitare una retrocessione che sarebbe veramente un disastro per la società.

Pianese – Milan Futuro 1-0

Pianese (3-4-2-1): Boer; Indragoli, Masetti, Ercolani; Da Pozzo, Simeoni, Proietto, Nicoli (71’Pacciardi); Bacchin (82’Marchesi), Mastropietro (71’Frey); Mignani. All. Formisano.

Milan Futuro (3-4-2-1): Raveyre; Coubis (91’Turco), Camporese, Minotti; Quirini, Vos (62’Malaspina), Branca (82’Sia), Bozzolan; Fall, Omoregbe (62’D’Alessio); Magrassi. All. Bonera.

Gol: 35’Mignani (r).

Arbitro: Di Mario di Ciampino.

Ammoniti: Coubis, Mignani, Marchesi, Proietto.

Espulsi: Camporese.

Foto: Comune di Siena