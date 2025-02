Calcio Serie C – La Juve Next Gen fa pari col Potenza e resta nella zona playoff

Potenza (Potenza – Juventus U23 1-1) – La Juventus Next Gen ottiene alla fine un buon punto in casa del Potenza, e si porta a quota 35 in classifica, restando a stretto contatto con la zona playoff, distante solo 2 punti. Il Potenza, in 10 per larghi tratti di match, si porta invece a quota 43 punti, che valgono al momento il sesto posto in classifica.

Potenza – Juventus U23 1-1

Potenza: Alastra, Felippe Nascimento, Riggio, Castorani, Caturano (C), Rillo, Verrengia, Erradi, Petrungaro, Novella, Rosafio. In panchina: Cucchietti, Galiano (30’st Schimmenti) Ferro, D’Auria, Milesi, Selleri, Valisena, Mazzeo, Mazzocchi, Bachini, Burgio, Ghisolfi, Landi. Allenatore: De Giorgio.

Juventus Next Gen: Daffara; Villa, Scaglia F., Gil Puche; Comenencia, Macca, Faticanti, Adzic, Turicchia (10’st Afena- Gyan); Guerra (C), Silva Semedo. A In panchina: Garofani, Cat Berro, Mulazzi, Anghelè, Cudrig, Poli, Amaradio, Citi, Owusu, Puczka, Perotti, Papadopoulos, Pietrelli. Allenatore: Brambilla.

Gol: 74′ Schimmenti, 80′ Afena – Gyan.

Arbitro: Grasso.