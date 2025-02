Calcio Serie C – Un Pontedera irriconoscibile cede al Carpi

Pontedera (Pontedera – Carpi 0-2) – Un Pontedera irriconoscibile ha interrotto la serie positiva (3 vittorie) battuto 2-0 dal Carpi al Mannucci. La squadra di Menichini è andata sotto dopo 16′, quando l’ex Fossati ha trovato il diagonale giusto per infilare Calvani e non ha saputo reagire fino a subire il raddoppio di Cortesi nella fase ascendente della ripresa, che ha visto anche un palo di Sall (32′). Prossimo impegno, domenica a Sassari.

Pontedera – Carpi 0-2

Pontedera – (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (36’ st Migliardi), Pretato (25’ st Martinelli), Moretti, Perretta; Guidi (25’ st Lipari), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala (11’ st Gaddini); Italeng (11’ st Corona). In panchina: Vivoli, Vanzini, Maggini, Van Ransbeeck, Espeche, Sarpa, Pietra. All. Menichini.

Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli (42’ st Calanca), Rigo; Puletto, Amayah, Figoli (42’ st Casarini); Cortesi (36’ st Saporetti); Fossati (31’ st Campagna), Sall (36’ st Gerbi). In panchina: Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Mandelli, Calanca, Stanzani, Petito, Contiliano, Mazzoni. All. Serpini.

Gol: pt 16′ Fossati, st 28′ Cortesi.

Arbitro: Esposito di Napoli.