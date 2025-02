Calcio Serie C – Gol annullato, risultato a occhiali

Pesaro (Vis Pesaro – Sestri Levante 0-0) – Le polemiche arbitrali continuano in casa Sestri Levante: questa volta i Corsari si vedono annullare un gol probabilmente regolare che poteva cambiare la storia del match con la Vis Pesaro. I Liguri, penultimi della classe, fermano in trasferta sullo 0-0 la quarta del campionato, un punto d’oro con qualche rimpianto. Al 20′ ennesimo episodio arbitrale contro il Sestri Levante, Vukovic rilancia e colpisce in pieno Durmush, la palla si infila in porta e sarebbe il vantaggio dei corsari se non fosse per l’arbitro che annulla per un gioco pericoloso che desta molto dubbi e una marea di giuste proteste tra gli ospiti. A cinque minuti dal termine il Sestri Levante ha una grande occasione con Podda che però calcia fuori da pochi passi, un altro rimpianto per i corsari che fermano comunque la quarta della classe e una delle squadre più in forma del campionato.

Vis Pesaro – Sestri Levante 0-0

Vis Pesaro (3-4-2-1): Vukovic, Palomba, Zoia, Coppola, Cannavo, Pucciarelli (85′ Lari), Di Paola, Afonso Peixoto (60′ Okoro) Paganini (85′ Tavernaro), Orellana (60′ Raychev), Nicastro. All. Stellone.

Sestri Levante (3-5-2): Guadagno, Primasso (54′ Primasso), Pane, Valentini, Furno, Fedele (54′ Fedele), Brunet (59′ Piu), Rossetti, Monetbugnoli, Cominetti (77′ Di Giorgo), Durmush (77′ Raggio Garibaldi). All. Longo.

Arbitro: Pacella di Roma 2.

Foto: Il Resto del Carlino