Pallacanestro Coppa Italia – All’ultimo quarto colpo di reni del Milano che vince

Torino (Germani Brescia – Emporio Armani Milano 69 – 74) – Saranno l’Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trentino a sfidarsi nella finale della Coppa Italia di basket 2025. All’Inalpi Arena di Torino, l’Olimpia batte 74-69 Brescia nel derby lombardo, in una semifinale che si decide solo all’ultimo quarto: a trascinare l’Armani sono i 19 punti di Shields e i 14 Mirotic. Stesso discorso per Trento, che supera invece 82-79 Trieste grazie ai 18 punti di Lamb: prima finale per la Dolomiti. Olimpia Milano in finale al termine di un match in dubbio fino agli ultimi minuti: battuta 74-69 Brescia. La squadra di Messina, campione d’Italia in carica e già vincitrice della Supercoppa, gioca uno splendida metà di ultimo quarto dopo una partita equilibratissima e si impone sulla Leonessa. La squadra di Poeta, all’Inalpi Arena di Torino, lotta e resta aggrappata alla sfida fino a metà ultimo quarto, dopo una partita giocata punto su punto.

Germani Brescia – Emporio Armani Milano 69 – 74 (16-16, 17-18, 19-17, 17-23)

Germani Brescia: Bilan 17 (8/9 da 2, 1/3 tl), Della Valle 4 (4/4 tl), Ndour 20 (8/11 da 2, 4/4 tl), Ivanovic 11 (2/6 da 2, 1/3 da 3, 4/6 tl), Rivers 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), Dowe 7 (1/3, 1/2, 2/2 tl), Burnell 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Cournooh 1 (1/2 tl). N.e.: Ferrero, Tonelli, Mobio, Pollini. All.: Poeta.

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 7 (2/4 da 2, 1/3 da 3), Bolmaro 8 (3/6 da 2, 2/2 tl), LeDay 3 (3/4 tl), Shields 19 (4/8, 3/8, 2/3 tl), Gillespie 4 (2/3 da 2), Dimitrijevic 4 (2/3 da 2), Tonut 3 (1/3 da 3), Ricci 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Flaccadori 6 (1/1 da 2, 4/4 tl), Diop 1 (1/2 tl), Mirotic 14 (2/5, 1/4, 7/8 tl). N.e.: Caruso. All.: Messina.

Foto: Milano Today