Pallacanestro Serie A2 – Partita combattuta, milanesi imprecisi, gli irpini fermano la corsa dei lombardi

Milano (Wegreenit Urania Milano – Avellino Basket 76-85) – Cade in casa la Wegreenit Urania Milano fermata all’Allianz Cloud da Avellino, 76-85. Gara sempre di rincorsa per i Wildcats che, privi di Gentile e poi anche in corsa di Cesana, non riescono mai a prendere in mano l’inerzia della sfida. Ottima partita collettiva per gli irpini, cinque in doppia cifra per i Biancoverdi, non bastano le fiammate di Amato e Potts ai Rossoblù, 76-85. Bortolin è il rebus che la difesa rossoblù non riesce a risolvere, in debito di energia i padroni di casa che oltre a Gentile perdono ancora Cesana, Sabatino riporta avanti i Biancoverdi alla penultima sirena, 57-60. Clima da battaglia che sale nel quarto decisivo, Sabatino è il jolly calato dagli ospiti, un commovente Amato tiene a meno 2 Milano, 64-66. È l’ultimo vero acuto di Urania che attacca con coraggio ma con poca lucidità, Mussini e Lewis mettono le triple che chiudono il match, 70-77.

Wegreenit Urania Milano – Avellino Basket 76-85 (18-28, 22-19, 17-13, 19-25)

Wegreenit Urania Milano: Andrea Amato 18 (3/7, 4/12), Giddy Potts 16 (1/6, 4/9), Ike Udanoh 15 (6/11, 0/0), Gianmarco Leggio 11 (2/5, 2/6), Lorenzo Maspero 8 (0/2, 2/3), Matteo Cavallero 4 (2/3, 0/0), Luca Cesana 3 (1/1, 0/0), Kevin Ndzie 1 (0/1, 0/0), Fabrizio Di franco 0 (0/0, 0/0), Davide giulio Germani 0 (0/0, 0/0), Carloluca Malattia 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0).

Avellino Basket: Federico Mussini 18 (2/4, 2/7), Jaren Lewis 17 (7/10, 1/5), Matias Bortolin 16 (7/12, 0/0), Mikk Jurkatamm 15 (2/2, 3/9), Antonino Sabatino 11 (2/3, 2/2), Lucas Maglietti 3 (0/0, 1/1), Aleksa Nikolic 3 (0/1, 0/0), Marcellus Earlington 2 (1/6, 0/1), Riccardo Chinellato 0 (0/1, 0/1), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/0).