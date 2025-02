Calcio Serie A – L’inter prende un palo ma la Juve segna e vince

Torino (Juventus – Inter 1-0) – La Juve si prende il Derby d’Italia numero 253. Nella 25a giornata di Serie A la squadra di Thiago Motta batte l’Inter 1-0, aggancia la Lazio al quarto posto a quota 46 punti e tiene i Nerazzurri alle spalle del Napoli in vetta alla classifica. All’Allianz Stadium nel primo tempo un destro di Dumfries si stampa sul palo e le parate di Sommer e Di Gregorio tengono tutto in equilibrio. Nella ripresa poi i bianconeri aumentano i giri e sbloccano il match con Conceicao (74′) dopo una grandissima giocata di Kolo Muani nello stretto. Decisiva la zampata nella ripresa di Conceicao, dopo la giocata da circense di Kolo Muani. Cambiaso entra nella ripresa al posto del disastroso Savona e cambia la partita in favore della ‘Vecchia Signora’. Dumfries colpisce un palo ed è il migliore per distacco nell’undici nerazzurro, mentre è notte fonda per capitan Lautaro Martinez che stecca in una delle serate più importanti. Simone Inzaghi manca il sorpasso in vetta sul Napoli, mentre Thiago Motta centra la terza vittoria consecutiva in campionato (quarta compresa la Champions) e aggancia la Lazio al quarto posto.

Juventus – Inter 1-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6.5; Weah 6, Gatti 6, Veiga 6.5, Savona 5 (58’ Cambiaso 6.5); Koopmeiners 6.5, K. Thuram 7 (76’ Locatelli); Conceicao 7 (80’ Yildiz sv), McKennie 6, Nico Gonzalez 6.5; Kolo Muani 6.5. (In panchina . Perin, Pinsoglio, Alberto, Kelly, Vlahovic, Rouhi, Mbangula) All. Thiago Motta 7.

Inter (3-5-2): Sommer 6.5; Pavard 6, Acerbi 6, Bastoni 6.5 (60’ Carlos Augusto 5.5); Dumfries 6.5, Barella 6, Calhanoglu 5 (79’ Zielinski sv), Mkhitaryan 5.5 (79’ Correa sv), Dimarco 5.5 (60’ Zalewski 6); Lautaro Martinez 5, Taremi 5.5 (60’ Thuram 5.5). In panchina. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Bisseck, Darmian). All. Simone Inzaghi 5.

Gol: 74’ Conceicao.

Arbitro: Mariani.