Calcio Serie B – Il forcing finale del Frosinone non serve: con la Reggiana è pareggio

Frosinone (Frosinone – Reggiana 1–1) –La Reggiana torna da Frosinone con un punto che lascia tanto amaro in bocca. In un match cruciale per la corsa salvezza, i Granata passano in vantaggio con una perla di Sersanti nel finale del primo tempo, ma subiscono il pari nei minuti conclusivi, vanificando una prestazione di sacrificio e un Bardi insuperabile fino a quel momento. La prima frazione di gioco ha visto poche emozioni, quando il pareggio a reti bianche sembra ormai scritto, ecco l’intuizione di Sersanti che, con un tocco delizioso all’incrocio dei pali, porta in vantaggio gli emiliani poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, il Frosinone alza il ritmo e si riversa nella metà campo granata alla ricerca disperata del pareggio. In più occasioni Bardi si erge a protagonista, neutralizzando le conclusioni avversarie e tenendo in piedi la squadra di Viali. Tuttavia, proprio quando la vittoria sembra vicina, un colpo di testa beffa l’estremo difensore granata, regalando ai Gialloazzurri un pareggio insperato. Un finale amaro per la Reggiana e per gli oltre 300 tifosi al seguito, che vedono sfumare due punti preziosi nella corsa salvezza.

Frosinone – Reggiana 1–1

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; A. Oyono, Monterisi, Lusuardi, Di Chiara (Partipilo al 79′); Koutsoupias, Bohinen (Kone al 59′), Darboe (Pecorino al 46′); Canotto (Ghedjemis al 59′), Ambrosino, Kvernadze (Begić al 70′). in panchina : Sorrentino, Vural, Lucioni, J. Oyono, Barcella, Cichella, Bracaglia. Allenatore: Graco.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi (Fiamozzi al 67′), Libutti; Ignacchiti, Kabashi (Reinhart al 80′), Sersanti; Vergara (Marras al 87′), Girma (Vido al 80′); Gondo (Portanova al 67′). In panchina. Sposito, Sosa, Cigarini, Maggio, Urso, Kumi, Nahounou. Allenatore: Guidetti.

Gol: Sersanti (R) al 42′, Koutsoupias (F) al 92’.

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini).

Ammoniti: Libutti (R) al 34′, Vergara (R) al 43′, Kone (F) al 84′, Reinhart (R) al 85′, Ghedjemis (F) al 89′.

Corner: 2-2 al primo tempo, 8-3 al secondo tempo.

Recuperi: 1+5.