Calcio Serie C – L’Atalanta U23 recupera alla fine ma non basta il tempo per pareggiare

Gorgonzola (Giana – Atalanta U23 2-1) – I Nerazzurri partono forte fin dai primi minuti, imponendo un buon ritmo e spingendosi con decisione in avanti, ma senza trovare la conclusione vincente. Al 14′, però, la Giana Erminio passa in vantaggio: Nichetti colpisce al volo sugli sviluppi di un corner e porta avanti i biancazzurri. L’U23 prova a reagire al 24′ con il destro in area di Vavassori, ma Mangiapoco devia in angolo. Al 31′ i padroni di casa trovano il raddoppio con il gol di Tirelli. L’Atalanta U23 torna in campo con determinazione e si rende subito pericolosa nei primi minuti con Alessio, che, dopo un iniziale controllo complicato in area, riesce comunque a trovare la conclusione, ma Mangiapoco blocca. Al 67′ il neoentrato Soppy sfiora il gol con un tiro-cross insidioso che costringe il portiere avversario a deviare in angolo. La rete che riaccende le speranze arriva al 76′: nella mischia dopo un tiro di Panada, Lonardo è il più lesto a intervenire e insacca, siglando il suo primo gol tra i professionisti e con l’U23. I Nerazzurri spingono fino all’ultimo alla ricerca del pareggio, ma senza successo.

Giana – Atalanta U23 2-1

Giana (3-4-1-2): Mangiapoco; Colombara (66′ Piazza), Ferri, Previtali; Caferri, Nichetti, Pinto (65′ Marotta), De Maria (79′ Montipò); Lamesta; Tirelli (65′ Capelli), Stuckler (66′ Ballabio). In panchina: Pirola, Moro; Avinci, Pala, Pirotta, Bassanini, Buzzi, Renda. All.: Andrea Chiappella.

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Del Lungo, Obric (85′ Pounga), Navarro; Bergonzi (63′ Ceresoli), Gyabuaa (cap.) (86′ Artesani), Panada, Bernasconi (63′ Soppy); Alessio, Vavassori; Lonardo. In panchina: Pardel, Dajčar; Berto, Comi, Ghislandi, Scheffer, Mencaraglia, Peli. All.: Francesco Modesto.

Gol: 4′ Nichetti (G), 31′ Tirelli (G), 77′ Lonardo (A).

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro di Catania.

Ammoniti: Obric, Previtali, De Maria, Gyabuaa, Soppy, Ceresoli e Del Lungo.

Recuperi: 0+5.