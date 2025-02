Calcio Serie C -Tra Legnago ed Entella molti colpi di scena ma alla fine è pareggio

Legnago (Legnago Salus – Virtus Entella 1-1) – In una partita complicatissima l’Entella va avanti all’80’ con Franzoni, Noce riporta la gara in parità cinque minuti più tardi per il definitivo 1-1. Il primo tentativo è di padroni di casa, Tanco ci prova da lontanissimo, tentativo alle stelle al terzo minuto di gioco. Occasionissima per l’Entella al 12’, imbucata di Di Mario che trova Franzoni, si libera e va a calciare, palla che attraversa tutta la linea di porta, Castelli rimette in mezzo, Corbari deve solo spingerla dentro, palo! Sinistro di Casarotto da fuori area, Perucchini in due tempi salva il Legnago. Minuto 14. Allo scadere della prima frazione Bariti rientra e mette in mezzo con il sinistro, Tiritello stacca al centro, soluzione centrale facile preda del portiere. Calcio d’angolo dalla destra, colpo di testa di Ampollini che colpisce la parte alta della traversa. Occasione Legnago al 58’. Al 70’ calcio d’angolo messo fuori, si coordina Zanetti dal limite, botta secca ma imprecisa che si spegne alla sinistra del palo di Del Frate. Si fa rivedere l’Entella, Corbari riceve al limite e allarga per Franzoni che va a calciare con il sinistro, solo esterno della rete per il numero 24. Minuto 74. All’80’ calcio di rigore per l’Entella, sul dischetto va Franzoni, Perucchini para il suo tentativo, la respinta torna buona per il 24 che questa volta non può sbagliare. 0-1 per i biancocelesti. Trova il pari il Legnago, calcio di rigore neutralizzato da Del Frate, Noce sulla respinta spinge dentro. 1-1 all’85’. Nel finale un gol annullato il Legnago, l’Entella torna a Chiavari con un punto.

Legnago Salus – Virtus Entella 1-1

Legnago Salus (4-3-1-2): Perucchini; Tanco, Noce, Ampollini, Ruggeri (26’st Muteba); Bombagi, Diaby, Leoncini (19’st Casarotti); Zanetti (36’st Basso Ricci); Spalluto (26’st Vitale), Svidercoschi. In panchina: Rigon, Berto, Koblar, Banse, Gazzola, Ballan, Franzolini. All.: Bagatti.

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (15’st Boccadamo), Corbari, Di Noia (22’st Lipani), Franzoni, Di Mario (33’st Ndrecka); Castelli (33’st Carbone), Casarotto (22’st Djabi). In panchina: Torielli, Siaulys, Garattoni, Motoc, Costa, Portanova. All.: Gallo.

Gol 35’st: Franzoni (E), 39’st Noce (L).

Arbitro: Ancora di Roma.

Ammoniti: Svidercoschi (L), Tanco (L), Di Noia (E) e Djabi (E).

Recuperi: 2+3.