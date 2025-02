Calcio Serie D – Con un poker il Derthona liquida l’Imperia

Tortona (Derthona – Imperia 4-2) – Il Derthona vince la terza partita consecutiva nel girone di ritorno (ripetendo quanto di buono fatto nel girone di andata), ancora una volta contro una squadra ligure: dopo Albenga e Cairese, oggi, i leoni battono per 4-2 l’Imperia. In una partita dai due volti che, dopo un primo tempo in cui l’Imperia probabilmente avrebbe meritato il vantaggio, si accende improvvisamente al 13′ st, nell’episodio che ha cambiato l’inerzia della partita: il calcio di rigore fallito da Scalzi che poteva dare il vantaggio agli ospiti. Da quel momento in poi, i tortonesi si svegliano e colpiscono i liguri per ben tre volte nel giro di 7 minuti: al 24′ st con Nobile, al 29′ st con Mencagli, al 31′ st con Mariani (oggi migliore in campo). L’Imperia accorcia le distanze al 35′ del st, approfittando di un’autorete di testa del difensore tortonese Arcidiacono, appena entrato in campo. I tortonesi chiudono il match al 44′ st con l’eurogol da centrocampo del 4-1 di Nani, prima di subire, su calcio rigore (secondo assegnato oggi agli ospiti), la rete del definitivo 4-2 realizzata da Szerdi. In classifica il Derthona sale a quota 36 punti, in decima posizione, raggiunge la stessa Imperia, scavalca L’Asti (a 35) e si trova a +2 sulla Sanremese (33) e a + 4 dalla Cairese (32). Si allontana dalla zona playout, in cui per prima figura la Vogherese (a quota 29) prossima nostra avversaria.

Derthona – Imperia 4-2

Derthona (3-4-2-1): Cizza, Procopio (30′ st Arcidiacono), Daffonchio, Gilli, Fissore, Nobile, Carli, Tocila (19′ st Gagliardi T.), Gabrielli (45′ st Robotti), Mariani (42’st La Cava), Mencagli (36′ st Nani). All.: Stefano Turi.

Imperia (4-4-2): Ragone, Osagie (5′ st L. De Simone), V. De Simone, Scarrone, Gandolfo, G. Graziani, Giglio (38′ st Totaro), Szerdi, Costantini, Scalzi, T. Graziani. All.: Pietro Buttu.

Gol: 24′ st Nobile (D), 29′ st Mencagli (D), 31′ st Mariani (D), 35′ st aut. Arcidiacono (I), 44′ st Nani (D), 45+3 st Szerdi (I).

Arbitro: Antonini di Rimini.

Ammoniti: Carli (D), Procopio (D), Costantini (I).