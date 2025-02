Calcio Serie D – La Sanremese in dieci evita la debacle

Asti (Asti – Sanremese 1-1) – Termina 1-1, sul terreno del Censin Bosia, una partita tra Asti e Sanremese che, con un pizzico di fortuna in più, avrebbe potuto dare ai Biancazzurri tre punti fondamentali. Netta la supremazia territoriale della Sanremese che però, come avvenuto già in altre occasioni, non si concretizza negli ultimi sedici metri. Il punto, comunque, alla fine permette a entrambe le squadre di muovere la classifica. L’Asti va in vantaggio alla prima vera azione dell’incontro. All’11’, al termine di una sua discesa, Garcia Magnelli trova dal fondo una traiettoria maligna che si insacca beffando Maffi. Il pareggio, meritato, arriva al 42’ su una verticalizzazione che taglia fuori la difesa astigiana e mette Andreis, solo davanti al portiere, nella condizione di concludere a rete.

A.S.D. Asti: Brustolin, Gjura, Manasiev, Cardore (86’ Parrinello), Valenti (86’ Kean), Favale (92’ Vanegas), Ciancio, Ferrari (53’ Mayr), Garcia Magnelli. In panchina: Dosio, Diop, Parrinello, Kean, Gazoul, Vanegas, Rabuffi, Sancinito. All.: Sandro Siciliano.

Sanremese: Maffi, Bregliano, Larotonda, Gagliardi, D’Antoni (80’ Manno), Monticone, Di Fino, Raggio, Andreis (67’ Jebbar), Gulli, Rimondo. In panchina: Bohli, Toma, Ranelli, Lohmatov, Grancara, Jebbar, Burlandi, Pinotti, Manno. Al.: Roberto Correale.

Gol: 11’ Garcia Magnelli, 42’ Andreis.

Arbitro: Andrea Santeramo (Monza).

Ammoniti: 33’ Ciancio, 56’ Ricci, 65’ Andreis.

Espulsi: 40’ Gagliardi.

Recuperi: 0+4.