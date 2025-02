Calcio Serie D – Un Gozzano inarrestabile batte il Chieri

Chieri (Chieri – Gozzano 0-2) – Arriva un’altra vittoria del Gozzano che oggi pomeriggio ha espugnato (0-2) lo Stadio De Paoli battendo i padroni di casa del Chieri. Tre punti importanti per la squadra di mister Manuel Lunardon che con questo successo sale a quota 47 punti in classifica mentre i torinesi rimangono fermi a quota 17. Succede tutto nel giro di quattro minuti nel finale della prima frazione: a sbloccare l’incontro è la rete di Lischetti, per l’attaccante classe 2006 si tratta della nona rete in campionato, poi proprio poco prima del duplice fischio è arrivato il gol di Salducco; per l’ex RG Ticino e Folgore Caratese si tratta del quarto centro in 14 presenze da quando è approdato a stagione in corso in Rossoblù.

Chieri – Gozzano 0-2

Chieri (4-3-3): Faccioli ; Nesci , Spunticcia (18’ st Ribaudo ), Silvestri , Benucci ; Dumani Silano (18’ st Mammarella ), Petracca ; Ferrara (18’ st Diglio 6), Henry, Guida. In panchina: Frattin, Borgna, Sacco, Odello, Marino, Alhijjawi. All.: Molluso.

Gozzano (3-5-2): Aiolfi ,Ori , Dalmasso, Masetti ; Monteleone , Carollo , Areco (28’ st Pennati ), Salducco (14’ st Sangiorgio ), Bianchi (32’ st Di Giovanni ); Lischetti , Lettieri (17’ st Fragomeni ) (32’ st Gemelli sv). In panchina: Ravarelli, Lattari, Hoxha, Italiano. All.: Lunardon.

Gol: pt 41’ Lischetti, 45’ Salducco.

Arbitro: Atanasov di Verona.

Ammoniti: Dumani.

Recuperi: 1+5.