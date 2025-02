Donna massacrata di botte in strada per una faida tra famiglie di immigrati dell’Est Europa

Ivrea (TO) – Ieri nel quartiere Bellavista all’ora di pranzo una donna è stata malmenata in strada da un gruppo di facinorosi fra i quali anche altre due donne. Uno era armato di un coltello col quale ha squarciato le ruote dell’auto della vittima. A quanto pare si tratterebbe di una faida tra alcune famiglie di immigrati dell’Est residenti nel quartiere. Sul posto gli Agenti della Questura che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Dai primi accertamenti pare che l’episodio sia strettamente legato all’incendio che pochi giorni fa ha riguardato una Volkswagen Golf, andata distrutta dalle fiamme in Viale Papa Giovanni XXIII. Oltre agli uomini della Poliza anche un’ambulanza del 118 che ha ricoverato la donna all’ospedale. Si tratterebbe di una faida fra famiglie di immigrati che sarebbe iniziata qualche giorno fa quando il figlio della donna è stato investito da un’auto. Stando alle indagini della Polizia, inoltre, l’incendio dell’altra notte è stato sicuramente doloso: testimoni avrebbero visto due persone con delle taniche in mano e i volti coperti da cappucci.