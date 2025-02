Calcio Serie A – La Superba infligge una pesante sconfitta alla Serenissima

Genova (Genoa – Venezia 2-0) – Il Monday Night valido per la 25ª giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Genoa sul Venezia. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i Rossoblù si impongono per 2-0 nella ripresa, andando a segno per due volte nel finale di gara. Ekuban entra dalla panchina e spacca la partita con due assist, mentre a segnare pensano Pinamonti e Cornet: bellissimo è soprattutto il gol dell’ex Sassuolo. Sconfitta pesante i lagunari di Di Francesco.

Genoa – Venezia 2-0

Genoa (4-2-3-1): Leali ; De Winter , Bani , Vasquez , Martin ; Masini , Frendrup ; Vitinha (15’ st Ekuban ), Messias (28’ st Cornet ), Miretti (28’ st Ekhator ); Pinamonti (42’ st Onana ). In panchina: Cuenca, Kassa, Malinovskyi, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Venturino, Zanoli. All.: Vieira.

Venezia (3-4-3): Radu ; Schingtienne , Idzes , Candé ; Zerbin 5, Perez (38’ st Doumbia ), Nicolussi Caviglia , Zampano (13’ st Busio ); Ellertson (38’ st Gytkjær), Fila (13’ st Maric ), Oristanio (24’ st Yeboah). In panchina .: Bjarkason, Carboni, Chiesurin, Conde, El Haddad, Grandi, Joronen, Marcandalli, Sverko. All.: Di Francesco.

Gol: st 37′ Pinamonti, 41′ Cornet.

Arbitro: Marinelli.

Foto: Genova Today