Pallacanestro Coppa Italia – La finale va al Trento che vince la Coppa Italia

Torino (Olimpia Milano – Trento 63-79) – A Torino, Trento batte l’Olimpia Milano e vince per la prima volta la Coppa Italia di Basket. Non è una sorpresa assoluta, perché la squadra trentina è al comando in Serie A, ma l’EA7 era favorita, e invece perde la finale per il secondo anno consecutivo. 79-63 il punteggio finale. L’Olimpia rapidamente si trova sotto di 9 punti, poi si rifà sotto, ma la Dolimiti Energia soffoca il tentativo di rimonta e all’intervallo è avanti 38-31. Nella ripresa non cambia nulla per Milano, che anzi va a perdere altri punti. Il vantaggio della squadra trentina sale ed è 59-48 al termine del terzo quarto. Milano si innervosisce, Messina prova a cambiare il corso delle cose, ma non è giornata. Il guru del basket italiano perde la quarta finale con l’Olimpia (sette le ha vinte). Trento fa festa e scrive il suo nome nell’albo d’oro della Coppa Italia.

Olimpia Milano – Trento 63-79 (14-15/17-23/17-21/15 -20).

Olimpia Milano: 10 Bolmaro, 55 Gillespie, 2 Mannion, 31 Shields, 30 Caruso, 1 Dimijtrevic, 25 Diop, 21 Flaccadori, 33 Mirotic, 17 Ricci, 7 Tonut. All. Messina.

Trento Basket: 3 Cale, 1 Ellis, 22 Lamb, 21 Mawugbe, 6 Pecchia, 5 Ford, 10 Forray, 68 Hassan, 7 Niang, 33 Zakauskas. All. Galbiati.

Foto: Eurosport