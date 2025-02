Rubavano energia elettrica per una piantagione di cannabis in un albergo abbandonato: arrestati

Alessandria – Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Alessandria ha operato un’importante operazione antidroga in collaborazione coi colleghi della Squadra Mobile di Milano. Gli agenti hanno arrestato quattro persone (tre albanesi e un ucraino), sorpresi all’interno di un albergo in disuso, adibito a coltivazione di marijuana. Durante il blitz gli agenti si sono trovati davanti ad una vera e propria piantagione dedicata alla coltivazione, produzione e lavorazione intensiva di cannabis, comprensiva di un sofisticato impianto dotato di ventilatori, lampade, essiccatori, trasformatori. Durante la perquisizione sono stati trovati quasi 1300 vasi contenenti piante di marijuana in diverse fasi di crescita e maturazione proprio al fine di garantire una produzione pressoché costante, mentre l’impianto elettrico risultava allacciato abusivamente alla rete pubblica e pertanto denunciavano i quattro anche per il furto di energia.