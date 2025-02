Zecche al liceo, tutti a casa!

Pavia – Ieri mattina durante le lezioni al Liceo Taramelli sono state viste sui banchi, sulle sedie e per terra moltissime zecche camminare indisturbate nelle aule. Gli studenti sono stati invitati a tornare a casa per consentire la bonifica. Appena la Provincia, proprietaria dell’edificio, è stata informata dell’emergenza, è immediatamente partito un intervento di disinfestazione. Le operazioni di bonifica saranno seguite da una pulizia approfondita, necessaria per garantire un rientro sicuro agli studenti e al personale scolastico. Il ritorno in aula è previsto per domani, mercoledì 19 febbraio. Nel frattempo, le autorità valuteranno l’origine dell’infestazione, ipotizzando che le zecche siano state introdotte dall’esterno, forse trasportate da animali. Tra le soluzioni al vaglio, si pensa all’adozione di misure preventive, come barriere o controlli più frequenti, per evitare che il problema si ripresenti in futuro.