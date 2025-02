Al via la sperimentazione per trattamenti fitosanitari avanzati coi droni

Pavia – La Regione Lombardia ha scelto la provincia di Pavia come terreno di sperimentazione per l’uso dei droni nei trattamenti fitosanitari. Un’iniziativa che mira a ridurre l’impatto ambientale e a ottimizzare la protezione delle colture, in particolare del riso, uno dei pilastri dell’economia agricola locale. Nella provincia di Pavia, i test si concentreranno in Lomellina, precisamente a Rosasco, nella Società Agricola Quaglia. Qui, i droni saranno impiegati per effettuare trattamenti mirati contro le principali infestanti del riso su due aree sperimentali di 5 e 3,3 ettari. L’obiettivo è confrontare l’efficacia della nuova tecnologia rispetto ai metodi tradizionali, garantendo nel contempo un minore utilizzo di prodotti chimici e una maggiore sicurezza per gli operatori. I vantaggi dell’impiego dei droni in agricoltura sono molti: riduzione dell’impiego di principi attivi fino a dieci volte rispetto ai metodi convenzionali, distribuzione più omogenea dei prodotti, possibilità di lavorare in aree difficili da raggiungere con mezzi agricoli tradizionali. L’iniziativa non riguarda solo Pavia ma coinvolge anche la provincia di Sondrio, dove la sperimentazione sarà applicata ai vigneti.

Foto: Prima Pavia