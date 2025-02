Crisi orafa a Valenza: i lavoratori chiamano, il Comune non risponde e la cassa integrazione cresce

Valenza (AL) – Gli artigiani e gli operai del settore orafo di Valenza non credono più alle promesse di sindacati e politici per cui il dato saliente è che al Consiglio Comunale aperto richiesto da Pd e Valenza Futura che si è tenuto in Comune lunedì 17 febbraio (l’altro ieri) non ha partecipato nessuno o quasi dei diretti interessati, cioè quelli che parlano poco e lavorano tanto ma si trovano disoccupati o in cassa integrazione che è in scadenza il 26 febbraio. Sono ben 730 i lavoratori del settore orafo che vivono sulla propria pelle la crisi in una cittadina di circa 19.000 abitanti. A parlare per loro sono stati Cna e sindacati di categoria che hanno spiegato quello che tutti sapevano già, e che cioè per le richieste di Fsba (cassa integrazione artigiana del settore orafo) si passa dalle 57 di settembre alle 76 (+32%) di gennaio. È una Caporetto. Non è finita, in quanto le 131 richieste, pari a 250 lavoratori che stanno esaurendo la cassa, andranno aiutati se non vogliamo arrivare a un vero e proprio massacro di lavoratori. Mettiamola come si vuole, è un disastro e c’è poco da ridere. Ci si arrampica sugli specchi come l’assessora regionale Elena Chiorino che è anche vicepresidente del Consiglio Regionale, che è tornata a cantare il frusto refrain della formazione con corsi di 600 ore e 20 milioni a disposizione per migliorare anche le scuole di formazione. Senza contare che la formazione se la fanno direttamente le aziende artigiane. Ancora una volta è stato dimostrato che i nostri politici sono solo dilettanti.

Foto: Valenza News