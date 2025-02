Due cani investiti e uccisi in autostrada: coda chilometrica

Genova – In A10 tra il casello autostradale di Genova Pegli e quello di Genova Aeroporto, in galleria a poche centinaia di metri dall’uscita autostradale, sono stati investiti e uccisi due cani che erano scappati da un giardino di una casa nelle vicinanze. I due poveri animali, uno di taglia grande bianco con pelo lungo e uno più piccolo di pelo scuro, sono morti nella galleria autostradale in direzione Genova prima dell’uscita Aeroporto. Traffico rallentato e coda chilometrica nella carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo. Sul posto è giunto il personale di Autostrade e le forze dell’ordine, che stanno cercando di capire a chi appartenessero gli animali.