Frontale tra due auto ma nessun ferito grave

Novi Ligure (AL) – Per cause in corso di accertamento oggi pomeriggio verso le due lungo la 35 bis dei Giovi a Novi Ligure, due vetture si sono scontrate nel tratto all’altezza del ristorante Yoio Sushi in zona Barbellotta tra Novi e Serravalle Scrivia. Uno degli automobilisti è stato estratto dall’auto dai Vigili e del Fuoco e poi affidato al 118. Anche la persona alla guida dell’altra vettura ha riportato ferite ma nessuno dei due automobilisti coinvolti nell’incidente dovrebbe essere in gravi condizioni. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.