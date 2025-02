Vendeva auto rimesse a posto con pezzi di altre auto fuori uso, inquinando l’ambiente: arrestato

Carbonara Scrivia (AL) – Un meccanico di 39 anni del quale non sono state rese note le generalità è stato tratto in arresto dai Carabinieri Forestali di Tortona per il fatto che nella sua autofficina abusiva arrivavano auto usate che riparavano con pezzi di ricambio smontati da altri veicoli fuori uso per poi rivenderle all’estero, producendo anche rifiuti speciali pericolosi come le batterie esauste. L’uomo dovrà rispondere di attività illecita di deposito, trattamento di veicoli fuori uso e gestione dei rifiuti pericolosi derivanti dall’autoriparazione abusiva. Oltre ai reati penali l’uomo deve rispondere anche di illeciti amministrativi per cui dovrà pagare una multa che supera i cinquemila euro.