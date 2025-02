Donna scippata riporta un trauma cranico e un braccio rotto

Asti – Ha fatto resistenza per tenersi la borsetta e il malvivente l’ha strattonata fino a farla cadere violentemente a terra. Così una donna di 50 anni residente in città + finita all’ospedale e senza la borsetta. Era andata a festeggiare al ristorante insieme al marito e due amici quando, all’uscita dal ristorante del centro di Asti mentre stavano raggiungendo l’auto, quando sotto i portici di Via Emanuele Filiberto sono stati presi di mira da due ragazzi che, approfittando del fatto che le due signore camminavano dietro ai loro mariti, si sono avvicinati di corsa e, fulminei, hanno afferrato la borsa della signora che si trovava sul lato della strada. Quando la vittima ha sentito strattonare la borsa ha opposto resistenza ma lo scippatore l’ha fatta cadere, fra marciapiede e la strada. Ha prso i soldi e ha buttato la borsa mentre il marito della vittima lo stava inseguendo. La donna, a terra, ha battuto violentemente la testa e ha perso coscienza. Immediata la richiesta di intervento dei soccorritori che l’hanno trasportata al Pronto Soccorso di Asti dove le è stato diagnosticato un trauma cranico e la frattura di un braccio a causa della caduta.