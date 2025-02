Operaio muore dopo essere precipitato dal tetto di un capannone

Vezzano (SP) – Un operaio edile è deceduto dopo una caduta che si è verificata in località Boschetto, al confine con Bolano in zona Lagoscuro. A perdere la vita un uomo di 67 anni nato in Albania. Secondo quanto ricostruito la vittima era sul tetto di un capannone quando a un certo punto, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio. La caduta di diversi metri gli è stata fatale. Inutili i soccorsi dei medici del 118 accorsi sul posto e dei volontari della Pubblica Assistenza di Ceparana. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Sarzana e i tecnici della sicurezza sugli ambienti del lavoro dell’Asl5 per ricostruire la dinamica.