Sciopero contro i licenziamenti alla PPG di Quattordio

Quattordio (AL) – La Rsu della PPG di Quattordio ha proclamato per domani, venerdì 21 febbraio, due ore di sciopero per protestare contro la procedura di licenziamento che coinvolge 31 lavoratori di CM, esternalizza l’area spedizioni e aggiunge altri tagli individuali di posti di lavoro tra i dipendenti di BFS, una delle tre società del gruppo che si occupa, in particolare, di ricerca e sviluppo.

La PPG è un’azienda statunitense produttrice di colori del settore auto. Il laboratorio è dotato di strumenti di intelligenza artificiale (AI) utilizzati nei processi di sviluppo colore e controllo qualità. Questi includono uno strumento statistico e di apprendimento automatico in grado di ridurre il numero di fasi di regolazione del colore, riducendo i costi e il tempo di ciclo complessivo durante lo sviluppo di basi e prodotti colorati. Quattordio è un sito produttivo e un centro di innovazione chiave per i rivestimenti per autoveicoli di PPG in Europa. Dispone inoltre di un centro stile utilizzato per supportare lo studio e lo sviluppo di nuovi colori nel settore auto.