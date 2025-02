Vercelli – Ieri mattina una donna di mezza età è stata tratta in arresto perché responsabile di aver portato la droga al figlio in carcere a Vercelli. Era stata ammessa a fruire del colloquio con il figlio detenuto nella Casa circondariale ma era in possesso di droga abilmente nascosta tra gli indumenti intimi. Tutto ciò non è sfuggito ai controlli della Polizia Penitenziaria. La donna, su disposizione del magistrato, è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari.