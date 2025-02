Bucci: Terzo Valico addio!

Genova – Un’ora e un quarto da Genova Principe a Milano Rogoredo, a prescindere dal Terzo Valico con annessi e connessi. Il presidente Marco Bucci dice che un treno veloce per il capoluogo lombardo – per l’esattezza due coppie di treni al giorno – salterebbe tutte le fermate intermedie per avvicinare le due città. “Abbiamo nuovamente richiesto di avere il treno veloce per Milano adesso, senza aspettare quindi il Terzo Valico – spiega Bucci a margine del convegno Fero-gomma-acqua: l’intermodalità e il porto di Genova organizzato alla stazione marittima -. L’abbiamo chiesto di nuovo, aspettiamo una risposta di Trenitalia nel giro di pochi giorni, forse qualche settimana”. Bucci ha già avviato da tempo le trattative col governatore lombardo Attilio Fontana e avrebbe ottenuto un’intesa di massima. Terzo Valico addio!… Con quello che ci sei costato!