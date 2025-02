Crolla parte del tetto di un capannone: nessun ferito

Milano – Verso le nove e mezza di stamane il soffitto di un capannone industriale di via Don Luigi Sturzo ad Abbiategrasso (hinterland Ovest di Milano) è collassato sui macchinari della ditta che si occupa dell’assemblaggio di motori elettrici. Secondo i primi riscontri avrebbe ceduto una trave che si trovava a metà del capannone mentre il calcestruzzo ha innescato il crollo. Sul posto i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 con un’ambulanza e due automediche in codice rosso. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno dichiarato la struttura inagibile.