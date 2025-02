Mentre viaggia l’auto prende fuoco, riesce a fermarsi e a mettersi in salvo

Villanterio (PV) – Ieri sera verso le sette e mezza un automobilista mentre percorreva la Strada Provinciale 412, per cause in corso di accertamento, prende fuoco l’auto. Momenti di paura ma per fortuna il conducente è riuscito ad accostare e a uscire di corsa prima che la macchina. una Range Rover. esplodesse. L’allarme è scattato alle 19.45. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano con due autopompe per domare l’incendio. Una volta spento il rogo, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità. Nonostante il veicolo sia andato completamente distrutto, il conducente ne è uscito illeso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale di Pavia per i rilievi e i dovuti accertamenti. Resta da chiarire l’esatta causa dell’incendio.