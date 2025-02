All’uscita da un ristorante investito mentre attraversa la strada: muore a 44 anni

Asti – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri verso mezzogiorno sull’ex statale per Chivasso, all’altezza del distributore di benzina verso frazione Sessant. La vittima è un impresario edile di 44 anni, Moni Ilir. L’uomo aveva posteggiato il suo furgone a bordo strada dal lato del distributore di benzina ed era andato a pranzare al bar ristorante di fronte. All’uscita, verso le 13:30, Mon Ilir è uscito dal locale per tornre al suo mezzo e tornare al lavoro. Per cause in corso di accertamento mentre attraversava la strada è stato investito da una Chevrolet Spark condotta da una ragazza di 32 anni. L’impatto è stato violento, l’impresario è stato sbalzato sull’asfalto. Era ancora vivo quando sono arrivati i soccorsi che lo hanno subito trasportato all’Ospedale Cardinal Massaia dove è morto poco dopo il ricovero. Sul posto anche i Carabinieri e gli Agenti della Polizia Municipale che hanno raccolto gli elementi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La vittima lascia la moglie e tre figli in tenera età.