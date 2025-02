Calcio Serie A – Nel derby dell’Emilia il Bologna prova a reagire ma il Parma è troppo forte e vince senza sbavature

Parma (Parma – Bologna 2-0) – Il derby dell’Emilia sorride al Parma che vince per 2-0 contro un Bologna che ha creato poco nel corso dei 90′ ma che ha saputo reagire dopo il gol preso senza però segnare. Il primo gol arriva al 37′: rigore per il Parma per un tocco di mano di Boukema, sul dischetto si presenta Bonny che spiazza il portiere. Il Bologna reagisce subito con due tiri da fuori che scheggiano la porta. Nel secondo tempo la chiude Sohm al 79′, servito alla perfezione da Valeri segna davanti al portiere. Torna a muovere la classifica il Parma dopo quattro ko di fila mentre il Bologna rimane fermo a 41 punti.

Parma – Bologna 2-0

Parma (4-3-3): 31 Suzuki; 15 Del Prato, 4 Balogh, 5 Valenti, 14 Valeri; 10 Bernabè (10’pt Estevez), 16 Keita, 19 Sohm; 22 Cancellieri (65′ Man), 13 Bonny (80’Pellegrino), 11 Almvist (80’Lovik). In panchina: Corvi, Marcone, Trabucchi, Ondrejka, Hainaut, Plicco, Mohamed. All. Chivu.

Bologna (4-3-3): 34 Ravaglia; 33 Miranda (66′ Lykogiannis), 26 Lucumi, 31 Boukema (85′ Dominguez), 14 Calabria; 18 Pobega (74′ Fabbian), 6 Moro (84′ Ferguson), 8 Freuler; 28 Cambiaghi (66′ Orsolini), 9 Castro, 11 Ndoye. In panchina: Skorupski, Bagnolini, Casale, De Silvestri, Erlic, Aebischer, El Azzouzi, Dallinga. All. Italiano.

Gol: pt 37′ Bonn; 79′ Sohm.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Foto: Virgilio Sport