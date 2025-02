Calcio Serie C – Caldiero Terme – Feralpisalò: bella partita, vincono gli ospiti

Caldiero Terme (Caldiero Terme – Feralpisalò 2-3) – Al 5’ Virgilio Crespi mette già in ginocchio la squadra locale che lascia partire un tracciante a fil di palo che si insacca. Subito il gol il Caldiero deve subito serrare le fila, pronto a gettarsi a capofitto in avanti. Al 19’ Fasan fa tutto da solo e si invola in area ma la sua conclusione, tra una selva di gambe, viene smorzata facilmente da Rinaldi, estremo difensore della Feralpi. Al 32’ conclusione beffarda di Filiciotto che obbliga agli straordinari il numero uno Rinaldi. Al 38’ fa la frittata Mazzolo che tocca la sfera con la mano in area su tiro di Di Molfetta. L’Arbitro da pochi passi fischia il calcio di rigore poi trasformato dallo stesso Di Molfetta che spiazza il portiere Crespi. Al 45’ Fasan viene messo giù in area e il Caldiero Terme può riaprire la partita. Zerbato che un minuto dopo batte il rigore concesso dal direttore di gara e accorcia le distanze. Al 56’ Fasan tira fuori dal cilindro una magia ed entrato in area fulmina in diagonale il portiere bresciano trovando il due a due . Ma al 80’ si mette pure la sfortuna con Balestrero per la Feralpi Salò che opera di nuovo il sorpasso, deviando in area, con i fianchi la sfera in rete.

Caldiero Terme: Crespi, Gattoni, Zerbato(59’ Caccavò), Filiciotto, Fasan, Pelagatti, Pelamatti (59’ Parodi), Mondini (37’pt Florio), Mazzolo (82’ Gecchele), Nessi, Cazzadori (82’ Scappini). All. Cristian Soave.

Feralpi Salò: Rinaldi, Pasini, Di Marco (70’ Giudici), Balestrero, Di Molfetta, De Francesco, Luciani, Crespi V, (60’ Santini) Zennaro, Cabianca, Vesentini(60’ Cavouti). All. Aimo Diana.

Gol: 5’ pt Virgilio Crespi, 38’ pt su rigore di Molfetta, 47’ pt su rigore Zerbato. 56’ Fasan, 80’ Balestrero.

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza.