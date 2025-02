Investitore fugge e non soccorre l’investito che è morto: denunciato

Torino (Ansa) – È stato denunciato dai Carabinieri il conducente di un furgone che nella notte fra lunedì 17 e martedì 18 febbraio, a Pralormo (Torino), aveva travolto un uomo e si era allontanato senza prestare i soccorsi. La vittima dell’incidente, un cinquantenne senza fissa dimora, ospite in una comunità locale, era stata trovata senza vita nelle ore successive. Il denunciato è un 55enne di Moncalieri. I Carabinieri sono risaliti al furgone partendo da alcuni frammenti di uno specchietto retrovisore rimasti sul posto. In seguito hanno scoperto che il 55enne aveva recuperato e nascosto nel veicolo altri rottami. La denuncia è scattata per “fuga del conducente in caso di omicidio stradale” ed è stata inoltrata alla Procura di Asti, competente per territorio.