Calcio Promozione – I Grigi prevalgono nella ripresa ma il risultato è a occhiali

Alessandria (Fc Alessandria – Città di Casale 0-0) – Remake del derby dell’andata, finisce 0-0 tra Alessandria e Casale. Partita molto combattuta soprattutto nella zona centrale del campo con entrambe le formazioni che si studiano fino al 20′: Ventre in area appoggia per Erbini che spara alto davanti al portiere. Il Casale tenta di reagire. con l’occasione più importante della prima fase sui piedi di Rodriguez: da dentro l’area colpisce di testa con la palla che si alza sulla traversa. Secondo tempo in cui il gioco lo dirige l’Alessandria: prima ci prova Ventre da fuori poi di testa Cardellino da pochi passi, fuori di poco. Finisce 0-0 con i Grigi che mantengono la testa della classifica e Domenica prossima affronteranno la Novese nell’ultimo dei tre derby consecutivi.

Fc Alessandria – Città di Casale 0-0

Alessandria: Canegallo, Merlo, Mazzocca, Cesaretti, Maggi, Mazzuocco, Muratore, Pellegrini, Erbini (69′ Tozzi), Ventre, Cardellino. In panchina: Menino, Straneo, Costanzo, Cirio, Vinces, Robbia, Massaro, Magnè, Tozzi. Allenatore: Merlo.

Casale: Cerruti, Miglietta, Perdicaro, Beatrice, Benna, Ventre, Passannante, Amin, Zenga, Margaglio, Rodriguez (75’ Canuto). In panchina : Favarin, Birolo, Luzzi, Mancinelli, Maioglio, Giarola, Canuto, Michelerio, Abrazhda. Allenatore: Bellingeri.

Arbitro: Miletto.

Foto: La Stampa