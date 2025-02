Calcio Serie A – Il Como, anche se in dieci per mezz’ora, batte il Napoli

Como (Como – Napoli 2-1) –Nel lunch match della 26a giornata di Serie A, il Napoli perde 2-1 contro il Como e si presenterà alla sfida scudetto di sabato prossimo con un punto di ritardo dall’Inter, nuova capolista del campionato. Il pomeriggio al Sinigaglia comincia nel peggiore dei modi con l’incredibile autogol di Rrahmani: al 7′ il difensore kosovaro passa indietro una rimessa di Politano senza vedere la posizione di Meret che è fuori dallo specchio. Passano 10′ e Kempf ricambia il regalo con un controllo goffo che aziona Raspadori per l’1-1. I lariani crescono nella ripresa e trovano la giocata vincente con Diao al 77′, un diagonale che non lascia scampo a Meret. Per Conte solo tre punti nelle ultime quattro giornate.

Como – Napoli 2-1

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha (36′ st Engelhardt), Perrone, Caqueret (27′ st Cutrone); Strefezza (46′ st Vojvoda), Nico Paz (46′ st Douvikas), Diao (36′ st Fadera sv). In panchina: Vigorito, Reina, Iovine, Jack, Moreno, Ikoné, Braunoder. All.: Fabregas.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (34′ st Ngonge), Billing(17′ st Anguissa), Lobotka (39′ st Okafor ), McTominay, Spinazzola; Raspadori Lukaku (17′ st Simeone). In panchina: Contini, Scuffet, Rafa Marin, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Hasa. All.: Conte.

Gol: 7′ (aut) Rrahmani (C), 17′ Raspadori (N), 32′ st Diao (C).

Arbitro: Manganiello.

Ammoniti: Nico Paz (C), Di Lorenzo (N), McTominay (N), Simeone (N).

Espulsi: al 14′ st Fabregas (C) per proteste.