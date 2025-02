Calcio Serie C – Il Lecco vince in “Zona Cesarini”

Lecco (Lecco – Pro Patria 2-1) – Il Lecco porta a casa tre punti importantissimi per la lotta salvezza e conquista la 15a posizione uscendo temporaneamente dalla zona play-out in attesa del match tra Union Clodiense e Pro Vercelli che si gioca domani. Una partita a due facce: nei primi 20 minuti del primo tempo la Pro Patria ha fatto la partita, poi i Blucelesti si sono svegliati e hanno provato a innescare delle azioni ma senza graffiare. Nella ripresa meglio il Lecco che ha tenuto in mano il pallino del gioco ma ha avuto molta difficoltà nel trovare l’imbucata vincente che è arrivata solo nel recupero grazie ai gol di Sipos e di Zanellato. La Pro Patria passa al 14′ minuto: angolo forte in mezzo che arriva sui piedi di Beretta (P) che mette giù la palla e scarta il diretto avversario e lascia bel partire un sinistro che buca le mani del portiere lecchese. Al 92′ i Blucelesti agguantano il pareggio in pieno recupero: cross basso di Kritta (L) su cui interviene Sipos (L) che devia la palla in rete. Il Rigamonti-Ceppi è una bolgia e il Lecco spinto dall’entusiasmo trova il vantaggio sull’ultimo cross di Galenadro, Zanellato (L) in volèe supera Rovida (P) sigla il 2-1 che regala la vittoria ai Blucelesti.

Lecco – Pro Patria 2-1

Lecco (3-4-2-1): Furlan; Martic, Battistini, Ferrini (85′ Kristoffersen); Grassini (66′ Di Dio), Frigerio, Marino (66′ Zanellato), Kritta; Anderson (46′ Galenadro), Attys (46′ Sene); Sipos. All. Valente.

Pro Patria (3-4-3): Rovida; Reggiori, Coccolo, Alcibiade; Somma (46′ Renault), Nicco, Ferri, Piran; Rocco (88′ Barlocco), Pitou (66′ Mallamo), Beretta (66′ Toci). All. Sala.

Gol: 14′ Beretta, 92′ Sipos, 96′ Zanellato.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Ammoniti: Frigerio (L), Martic (L), Somma (P), Reggiori (P), Beretta (P), Piran (P), Zanellato (L), Rovida (P).

Foto: La Prealpina