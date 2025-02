Calcio Serie C – La Juve U23 butta via la vittoria

Biella (Juventus U23 – Giugliano 0-0) – Qualche rammarico la Juventus Next Gen se lo porta a casa dopo questo 0-0 contro il Giugliano. È il 13° risultato utile consecutivo, è vero, sono 29 punti in 13 partite, altrettanto vero, quindi i motivi per sorridere sono davvero tanti: ma il bottino ottenuto questa sera non rispecchia pienamente quanto visto in campo. Next Gen che ha difeso con solidità (partita spaziale di Scaglia e Gil) e in avanti ha avuto quattro occasioni nitide per far male. Due con Pietrelli, una con Adzic e una con Cudrig – di cui due traverse. Meno cinismo del solito per ottenere i tre punti, ma la striscia di risultati utili dei bianconeri continua e segnali importanti per Brambilla sono arrivati anche dal match di questo sabato.

Juventus U23 – Giugliano 0-0

Juventus Next Gen: Daffara, Comenencia (1’ st. Puczka), Cudrig, Guerra (Cap.), Scaglia, Gil, Adzic, Turicchia, Faticanti, Semedo (20’ st. Afena-Gyan), Pietrelli (33’ st. Macca). In panchina: Garofani, Cat Berro, Mancini, Poli, Citi, Owusu, Perotti, Turco, Papadopoulos. Allenatore: Massimo Brambilla.

Giugliano: Russo, Celeghin (42’ st. Giorgione), De Rosa (Cap.), Del Sole (33’ st. Masala), NjambeÌ, Padula (11 st. Demirovic), Solcia, Caldore, La Vardera, Peluso (11’ st. Nepi), Valdesi (33’ st. Minelli).In panchina Anacoura, Oyewale, Genovese, Galletta, Nuredini, D’agostino. Allenatore: Valerio Bertotto.

Arbitro: Alessandro Silvestro (Roma 1).

Ammoniti: 19’ pt. Faticanti (J), 23’ pt. Comenencia (J), 39’ pt. Guerra (J), 45’ pt. Njambeì (G), 4’ st. Cudrig (J), 38’ st. La Vardera (G), 44’ st. Macca (J).

