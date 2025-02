Calcio Serie C – Partita “maschia”: vince di rigore la Triestina

Trieste (Triestina – Alcione Milano 1-0) – La Triestina conquista una vittoria importante contro l’Alcione Milano col punteggio di 1-0, in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Il match si accende subito con entrambe le squadre che cercano di imporsi sul campo, ma senza trovare il varco giusto per sbloccare il risultato nei primi minuti. Nel primo tempo, la Triestina prova a prendere il controllo del gioco, con Vertainen e Olivieri che cercano di creare occasioni pericolose. Al 18’, la prima grande chance arriva proprio per i padroni di casa: Olivieri si ritrova a tu per tu con Bacchin, ma il portiere dell’Alcione compie una parata straordinaria, salvando i suoi. L’Alcione prova a reagire, ma la difesa della Triestina si dimostra attenta e ben organizzata. L’episodio chiave arriva nei minuti di recupero del primo tempo. Al 45’+2, Fiordilino inventa uno spunto geniale, servendo Olivieri messo KO in area da Bacchin. L’arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore. Dagli undici metri, Olivieri non sbaglia: Bacchin intuisce la traiettoria, ma non riesce a respingere la conclusione. La Triestina passa in vantaggio col nono gol stagionale del suo attaccante.

Triestina – Alcione Milano 1-0

Triestina: Roos, Bianay Blacot (25′ st Cortinovis), Silvestri (1′ st Frare), Bianconi, Tonetto, Fiordilino (35′ st Voca), Correia, Ionita, D’Urso (9′ st Jonsson), Olivieri, Vertainen (35′ st Udoh). In panchina: Mastrantonio, Mutavcic, Bijleveld, Cancellieri, Braima, Kosijer). All. Tesser.

Alcione Milano: Bacchin, Pirola (29′ st Dimarco), Chierichetti, Stabile, Bonaiti, Piccinocchi, Avella (21′ pt Renault), Ciappellano, Invernizzi (20′ st Morselli), Bright, Samele (29′ st Marconi. In panchina: (Agazzi, Miculi, Lanzi, Pio Loco Boscariol, Caremoli, Pessonali, Bertolotti). All. Cusatis.

Gol: 48′ st (rig) Olivieri.

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo.

Ammoniti: Invernizzi, Tonetto, Bianay Balcot.

Corner: 2-2.

Recuperi: 3+4.

Foto: NordEst News.it