Calcio Serie C – Qual è il futuro del Milan Futuro alla terza sconfitta consecutiva?

Solbiate Arno (Milan Futuro – Pescara 2-3) – Pranzo domenicale amarissimo per i ragazzi di Milan Futuro, che a Solbiate Arno subiscono la terza sconfitta consecutiva. Al Chinetti passa il Pescara per 3-2, al termine di 90′ in cui i rossoneri sono stati per due volte avanti – prima con una splendida rete di Camarda dopo 6′, poi a inizio secondo tempo con il primo gol stagionale di capitan Coubis – ma sempre raggiunti, subendo sui calci piazzati degli abruzzesi e venendo puniti oltre i propri demeriti. Una partita sfortunata conclusa, nel quarto d’ora finale, in inferiorità numerica come conseguenza del secondo cartellino giallo rimediato da Bartesaghi.Uno sviluppo di partita già visto nel corso di questa stagione, e il rammarico è grande dal momento che i rossoneri avevano approcciato la contesa nel migliore dei modi sbloccando subito, e con merito, il punteggio contro una squadra di alto livello per la categoria. Alla fine ci restano soltanto gli spunti positivi dei singoli e di una prestazione incoraggiante ma non sufficiente a muovere una classifica complicata, che ci vede ancora al terzultimo posto con la salvezza distante. E il primo impegno di marzo sarà cruciale in questo senso, dato che saremo di scena – domenica 2 alle 15:00 – sul campo del Legnago Salus fanalino di coda.

Milan Futuro – Pescara 2-3

Milan Futuro (4-4-2): Torriani; D’Alessio (29’st Fall), Minotti, Coubis, Bartesaghi; Quirini, Branca (44’st Turco), Malaspina, Ianesi (29’st Omoregbe); Magrassi, Camarda (33’st Bozzolan). In panchina: Nava, Raveyre; Paloschi, Zukić; Hodzic, Vos; Alesi, Sia. All.: Bonera.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pellacani, Brosco, Lancini, Moruzzi; Valzania (37’st Meazzi), Squizzato, Dagasso; Bentivegna (15’st Ferraris), Tonin (15’st Alberti), Cangiano. In panchina: Profeta, Saio; Crialese, Letizia, Pierozzi; De Marco, Saccomanni; Arena. All.: Baldini.

Gol: 6′ Camarda (MF), 18′ rig. Bentivegna (P), 11’st Coubis (MF), 25’st Brosco (P), 42’st Lancini (P).

Arbitro: Angelillo di Nola.

Ammoniti: 18′ Bartesaghi (MF), 2’st Branca (MF), 35’st Valzania (P), 48’st Lancini (P), 48’st Coubis (MF).

Espulsi: 32’st Bartesaghi (MF) per seconda ammonizione.

Foto: Il Pescara