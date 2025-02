Calcio Promozione – Colpaccio della Novese che segna subito e poi amministra la partita: non c’è scampo per il Trino

Trino (Trino – Novese Calcio 0-1) – Colpo grosso della Novese in trasferta a Trino, si impone sui padroni di casa col risultato di 0-1. La squadra di Cottone passa subito in vantaggio e poi gestisce il punteggio fino alla fine della partita. In gol Miccichè al 3′: grave disattenzione difensiva che regala palla a Frattoni che trova al centro Miccichè che di testa mette dentro. Il Trino fatica a rispondere ma, aldilà di due tiri da fuori sopra la traversa, non trova le giuste contromisure. Nel secondo tempo un legno per i padroni di casa e una traversa per Roncoli portano la sfida alla fine con tre punti importantissimi per la Novese.

Trino – Novese Calcio 0-1

Trino – Cerruti; Albino, Buscaglia, Zannotti, Pane; Birolo ,Osenga, Passanante, Saad; Chiaria,Bernabino. All.: Aquila.

Novese Calcio – Bonassi; Roncoli, Perfumo, Gozzoli, Motto, Bonanno, Miccichè, Dan, Frattoni, Repetto, Olivieri. All. Cottone.

Gol: pt 3′ Miccichè.

Arbitro: Olivo di Collegno.